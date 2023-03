Brot backen und Kräuter sammeln „Kräuterhexe“ gibt Seminare im Freilichtmuseum in Grefrath

Um das volle Aroma der Fichte zu erhalten, bildet ein Mischteig die Grundlage. Der Teig wird zusätzlich durch frischgeschrotete Getreidearten aufgewertet. Hengsten erklärt, wie die Aromen der Fichte in Speisen und Getränken verwendet werden können. Ihre im Museumsbackofen gebackenen Backwaren können die Teilnehmer mitnehmen. Notizblock und Stift sind mitzubringen. Die Teilnahme kostet 40 Euro, inklusive Museumseintritt, maximal zwölf Personen können teilnehmen. Für beide Seminare ist eine Anmeldung nötig, telefonisch unter 02158 91730 oder per E-Mail an freilichtmuseum@kreis-viersen.de. Weitere Back- und Kräuterseminare sind im Laufe des Jahres geplant.