Für Grefrather Küchen Kräuter entdecken im Schwingbodenpark

Wenn die Pflanzen groß genug gewachsen sind, dürfen laut Gemeinde also kleine Mengen für den Hausgebrauch auch geerntet werden. Manchmal wird es mit der Ernte allerdings etwas übertrieben, so das regelmäßig Pflanzen ersetzt werden müssen. Seit 2019 werden die Pflanzen zum größten Teil von der Firma Blu Blumen GbR aus Langenfeld geespendet, wofür die Gemeinde Grefrath sehr dankbar ist. Um die Unterhaltung des kleinen Kräutergartens im Park kümmern sich Mitarbeitende des Bauhofs der Gemeinde, die in diesem Jahr bei den Pflanzarbeiten und der Renovierung von Sitzgelegenheiten und Hochpaletten von einer Gruppe der GFA mbH & Co. KG / Tertia Berufsförderungs GmbH Co. KG tatkräftig unterstützt wurde.