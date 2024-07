KLJB Grefrath lädt ein Das „Heitzer“ brennt am Samstag

In Grefrath und Umgebung engagieren sich die Mitglieder da, wo was los ist und helfende Hände gebraucht werden. Dazu zählt unter anderem die Brauchtumspflege, so ist die KLJB auch bei Schützenfesten dabei. Beim traditionellen Erntedankfest im Niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath kümmern sie sich um einen Getränkestand, auch beim Hoffest, das kürzlich auf dem Funkenhof in Schlibeck stattfand, schenkte die KLJB Getränke aus. Nicht zuletzt beteiligen sich die Grefrather an der 72-Stunden-Aktion der Katholischen Landjugendbewegung, bei der zahlreiche KLJB-Ortsgruppen in ganz Deutschland vielfältige Projekte umsetzen.