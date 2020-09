Engagierter Grefrather : Klaus Mäurers ist gestorben

Grefrath Er war Unternehmer, Kommunalpolitiker, Schützenkönig und in der Kreisjägerschaft aktiv. Am vergangenen Samstag ist der Grefrather Klaus Mäurers gestorben. Er wurde 77 Jahre alt.

Klaus Mäurers’ Wort hatte über viele Jahrzehnte Gewicht in Grefrath. Als Unternehmer prägte er den 1908 gegründeten Familienbetrieb, der seit 1929 einen Konzessionsvertrag mit dem US-Getränkekonzern Coca-Cola besaß. Mäurers expandierte mit seinen Abfüllbetrieb bis Krefeld und Mönchengladbach. In den 2000er-Jahren fusionierte Mäurers seinen Betrieb mit dem Neusser Getränkegroßhändler Fako. Später zog er sich aus der Firma zurück.

Für die CDU Grefrath machte Klaus Mäurers an führender Stelle Kommunalpolitik. Seit 1976 gehörte er dem Gemeinderat an, von 1984 bis 2009 war er CDU-Fraktionsvorsitzender und bestimmte maßgeblich die Entwicklung in der Niersgemeinde mit. Nach der Wahlniederlage der CDU 2009 zog Mäurers sich aus der Kommunalpolitik zurück.