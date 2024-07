Veränderungen in der Kita-Landschaft Grefrather Kitas bekommen 2025 einen neuen Träger

Die katholische Kirchengemeinde St. Benedikt Grefrath will ihre vier Kitas, die Kita St. Laurentius Grefrath, die Kita St. Vitus Oedt, die Kita St. Heinrich Mülhausen und die Kita St. Josef Vinkrath, in die Trägerschaft der Gesellschaft Horizonte überführen. Das teilten Johannes Quadflieg, Pfarrer in St. Benedikt Grefrath, und Manfred Wolfers jun. als Kita-Trägervertreter in Grefrath, nach einer gemeinsamen Sitzung von GdG-Rat und Kirchenvorstand der Kirchengemeinde mit. In der Sitzung sei die Strategie-Entscheidung getroffen worden, die Trägerschaften für die Kitas sowie die beiden Familienzentren Famo und Fajola an die Horizonte gGmbH zu übertragen. Der Wechsel der Trägerschaft soll zum neuen Kita-Jahr im kommenden Jahr, also zum 1. August 2025, greifen. Die vier Kitas besuchen insgesamt 180 Kinder zwischen einem Jahr und sechs Jahren.