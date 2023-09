Pfarrversammlung in Grefrath Vitus-Forum in Oedt wird verkauft

Immer mehr Menschen treten aus der katholischen Kirche aus. Bundesweit kehrten 2022 mehr als eine halbe Million Katholiken der Kirche den Rücken. Diesen Trend beobachtet man auch in der Pfarrgemeinde St. Benedikt Grefrath, zu der neben St. Laurentius Grefrath auch St. Vitus Oedt, St. Heinrich Mülhausen und St. Josef Vinkrath gehören. So gab es in der Pfarrgemeinde Grefrath im ersten Halbjahr dieses Jahres bereits 45 Austritte. Sollte sich diese Zahl bis zum Jahresende noch verdoppeln, läge sie allerdings noch unter der Zahl der Austritte im Vorjahr: Im vergangenen Jahr wurden in Grefrath 137 Austritte aus der katholischen Kirche gezählt.