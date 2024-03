Rechtzeitig vor Reisebeginn prüfen Kinderreisepässe werden nicht mehr verlängert

Was Eltern bedenken sollten: Es kann ein paar Wochen dauern, bis Personalausweis oder Reisepass da sind. Denn das Dokument muss in der Bundesdruckerei in Berlin angefertigt werden, Zudem könnten sich die Lieferzeiten vor den Ferien erhöhen, weil viele Menschen in ganz Deutschland Dokumente beantragen. Entsprechend sollten Familien rechtzeitig vor Reiseantritt einen Termin beim Bürgerservice vereinbaren, für Grefrath geht online unter www.grefrath.de/rathaus-service/buergerservice.