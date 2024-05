Kinder an ME/CFS erkrankt „Ich fühlte eine absolute Erschöpfung“

Wer das Einfamilienhaus der Noltes in Grefrath-Oedt betritt, wähnt sich in einer rundum glücklichen Familie. Birgitt und Erik wohnen hier mit ihren Töchtern Finja (16) und Mia (11), nebst den Hunden Mika und Nala. Und doch ist in dieser Familie seit dem vergangenen Frühjahr nichts mehr so, wie es vorher war. Bei beiden Töchtern wurde im Abstand von zwei Monaten die Krankheit ME/CFS diagnostiziert.