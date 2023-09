Kinder helfen Kindern Kids for Kids sammeln für die Löwenkinder

Grefath · Kinder aus Oedt wurden auf dem Familientag in Vinkrath aktiv und sammelten für den Verein „Löwenkinder“ in Viersen. Durch das Engagement kam ein stolze Summe zusammen, die jetzt an den Verein übergeben wurde.

21.09.2023, 05:15 Uhr

Initiative zeigen: Kinder aus Oedt sammelten beim Familientag für den Verein „Löwenkinder“. Foto: Gemeinde Grefrath

Mia, Janis, Joline, Lennard, Nora und Tobi aus Oedt hatten eine tolle Idee für ein ganz spezielles Engagement. Sie wollten Spenden für einen guten Zweck sammeln und baten Melissa Frühling, Ansprechpartnerin bei der Gemeinde Grefrath für Kinder- und Jugendbeteiligung, um Unterstützung. Zuerst entschied die Gruppe, dass sie die Spenden beim Familienaktionstag im August sammeln würde. Im Mai hatte dazu ein erstes Treffen stattgefunden, bei dem demokratisch entschieden wurde, für welchen Zweck die Spenden gesammelt werden sollen. So wurde entschieden, krebskranke Kinder zu unterstützen und die Spenden für den Verein „Löwenkinder“ in Viersen zu sammeln. Im August trafen sich die Kinder mit einer Mitarbeiterin von „Löwenkinder“, um mehr über den Verein zu erfahren und auch darüber, wofür das gespendete Geld später verwendet wird. Im Anschluss wurde die Oedter Gruppe kreativ und malte Plakate für ihren Stand. In der Zwischenzeit wurde auch ein Name gewählt: „Kids for Kids“. Unter diesem Motto waren die Kinder mit vollem Engagement bei den Vorbereitungen und beim Familienaktionstag dabei. Die Kinder gestalteten Hufeisentraumfänger, flochteten Schlüsselanhänger, backten Muffins und packten Süßigkeitentüten. Am Familienaktionstag selbst gab es noch selbst gestaltete Kerzen, eine selbst gebaute Krippe, weitere selbst hergestellte Dekorationsartikel und die Möglichkeit, sich Glitzertattoos machen zu lassen. Auch die Geschwisterkinder halfen beim Spendensammeln. „Die Kinder können wirklich stolz auf sich sein. Ohne ihre Initiative wären diese Spenden nicht gesammelt worden. Sie haben gemerkt, dass sie ihre Ideen umsetzen und einen Unterschied machen können. Letztendlich, dass ihr Engagement wichtig ist. Auf diesem Weg habe ich sie sehr gerne begleitet“, sagte Melissa Frühling. Der Einsatz hat sich gelohnt: 635 Euro kamen zusammen und wurden nun an Jeannette Schoofs von „Löwenkinder“ übergeben. Die Kinder haben schon beschlossen, dass sie nächstes Jahr wieder Spenden sammeln möchten.

(ure)