Grefrath : Jugendwerkstatt baut Stuhl fürs Freilichtmuseum

Grefrath Bei der Gestaltung der neuen Dauerausstellung zu den Themen Frömmigkeit und Aberglaube hat das Niederrheinische Freilichtmuseum des Kreises Viersen in Grefrath Unterstützung von der Jugendwerkstatt des Kreises in Kempen erhalten.

Zusammen mit anderen Jugendlichen stellte Niklas Wewior mit viel Fleiß und Sorgfalt einen so genannten Adirondack-Chair her. Hilfe bekam er bei der Produktion des Sitzmöbels von Tischlermeister Volker Ross. Die charakteristische Mischung aus Stuhl und Liege kommt in der Ausstellung im Freilichtmuseum als Basis einer Audiostation zum Einsatz. Sitzend können Besucher auf eine Zimmerdecke mit kunstvollen Stuckarbeiten schauen. Über einen Lautsprecher werden sie über deren Herkunft und Bedeutung informiert.