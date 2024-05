Wegen Hallen-Sanierung Niederrheinisches Garde- und Schautanzfestival erst wieder 2026

In den kommenden zwei Jahren will sich die KG Narrenzunft nun vor allem auf den Karneval in Kempen konzentrieren. Der Verein wächst, fast 60 Kinder tanzen inzwischen bei der Narrenzunft mit. Der Termin für die beliebte Mädchensitzung am 31. Januar 2025 im Kempener Kolpinghaus ist fix, wie es danach mit dem Kolpinghaus weitergeht, sei immer noch unklar, so van de Rhydt, „wir wissen nicht, wie wir für 2026 planen können.“