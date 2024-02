Sport in Grefrath Kanu-Wanderclub Grefrath ist jetzt „Aktiver Kanu-Verein“

Damit werde, so erklärte Schippers, das Engagement der Vereinsmitglieder und des Vereins insgesamt in den vergangenen Jahren gewürdigt. Auch sei der KWC Grefrath mit zwei vom Kanuverband anerkannten Ausbildern, die sowohl für die Weiterqualifizierung der Mitglieder als auch für Einsteigerkurse auf der Niers verantwortlich zeichnen, ebenfalls hervorragend aufgestellt. Nur drei weitere Vereine in ganz NRW würden diese Kriterien so erfüllen, wie es der KWC Grefrath tut, betonte Schippers.