Nach der Ideensammlung Initiative Klimaschutz: Jetzt kommen die Arbeitsgruppen zusammen

Es geht weiter: „Grefrath kann Klima – Ich mache mit!“ hieß die erfolgreiche Ideenwerkstatt am 5. Mai. Jetzt bietet die Grefrather Initiative Klimaschutz den damals entstandenen Arbeitsgruppen die Möglichkeit, ihr Netzwerk zu erweitern, ihre Ideen zu sichten und zu entscheiden, was sie als erstes konkretisieren und umsetzen wollen. Stattfinden wird das Treffen am Samstag, 17. Juni, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr, in der Sekundarschule, Schule an der Dorenburg, am Burgweg 32.