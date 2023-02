Kämmerer bringt Haushalt 2023 ein Grefrath kann Haushaltssicherung vermeiden

Der Entwurf sei geprägt von aktuellen Themen. Erfreulich sei die positive Entwicklung der Aufenthaltsqualität in Grefrath. Hier nannte Middelberg exemplarisch das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) in Oedt und die anstehende Renovierung der Albert-Mooren-Halle. Haushalterische Grundlagen für die Umgestaltung in der Mitte von Mülhausen und des Marktes in Grefrath seien bereits geschaffen worden. In Schwung komme auch das Projekt Rathaus, das ein offenes Haus für alle Bürgerinnen und Bürger werden soll. Nicht vergessen wollte Middelberg den andauernden Prozess der Digitalisierung in der täglichen Arbeit und des Archivs. Die Werkhalle in der Sekundarschule ist fertiggestellt, fast auch die Erweiterung des Lehrerzimmers. Nun folge die Erweiterung der Gemeinschaftsgrundschule.