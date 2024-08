Grefrather spielen Verstecken und Co. Weg vom PC, ab nach draußen

Wer Lust auf jede Menge Open-Air-Spaß hat, der kostenfrei und mit Bewegung gekoppelt ist, der findet diesen am Samstag, 10. August, ab 17 Uhr in Grefrath. Der Treffpunkt ist die große Turnhalle an der Bruckhauser Straße. Allerdings geht es nicht in die Halle, sondern nach draußen in den Schwingbodenpark. Die 73.000 Quadratmeter umfassende Fläche, die sich zwischen der Bruckhauser Straße und der Stadionstraße befindet, wird zu einer einzigen großen Eventfläche, ohne dass im Park selbst auch nur eine einzige Veränderung stattfindet oder irgendetwas aufgestellt wird. „Wir laden zum Versteck-Spielen ein“, sagt Andreas Bertram. Ein Satz, mit dem der 23-jährige Grefrather bei dem ein oder anderen verständnisloses Kopfschütteln auslöst. Verstecken spielen gilt in der Regel als ein Kinderspiel für die eher Kleinen. Mit Bertram und der Jugendgruppe, die dahinter steht, wird es allerdings zu einem hippen Event, das Jugendliche und junge Erwachsene nach draußen locken soll.