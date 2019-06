Grefrath : Junge Frau hat Vergewaltigung erfunden

Grefrath Die Vergewaltigung einer jungen Frau in Grefrath war vom vermeintlichen Opfer erfunden worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, meldete sich die Frau am Donnerstag bei der Kriminalpolizei und versicherte glaubhaft, dass sie die Geschichte als Notlüge erfunden hätte.