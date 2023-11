Premiere am 8. Dezember Jugendtheater zeigt Musical „Mean Girls“ in Oedt

Info

Aufführungen Das Grefrather Jugendtheater plant mehrere Aufführungen in der Albert-Mooren-Halle in Oedt. Für die Premiere am Freitag, 8. Dezember, 19 Uhr, und die drei weiteren Aufführungen am Samstag, 9. Dezember, 13 und 19 Uhr, sowie am Sonntag, 10. Dezember, 17 Uhr, gibt es noch Karten.

Tickets Die Karten sind für zwölf Euro erhältlich bei Lotto-Toto Theisen, Markt 5 in Grefrath, und in der Albert-Mooren-Halle, Niedertor 8 in Oedt.