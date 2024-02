Evangelisch in Krefeld und im Kreis Viersen Jugendliche aus dem Kirchenkreis treffen sich auf dem Eis

Normalerweise besuchen sie Jugendeinrichtungen des evangelischen Kirchenkreises Krefeld/Viersen oder engagieren sich in den Einrichtungen als so genannte Teamer. Nun sind die Jugendlichen in der Halle des Eissport- und Eventparks Grefrath auf dem Eis unterwegs: Das Jugendreferat des Kirchenkreises hat zum Abend der Begegnung eingeladen, und zwar auf dem Eis. Das Motto: „EVKREVIE auf Ice“. Die Veranstaltung feiert Premiere – und kommt an: Insgesamt haben sich 340 junge Menschen eingefunden, um gemeinsam einen Abend mit Schlittschuhlaufen und Begleitprogramm zu erleben.