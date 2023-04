Wissenschaftler stellen spannende These auf Waren schon die Römer in Oedt?

Die Geschichte Oedts beginnt möglicherweise schon wesentlich früher als bislang bekannt. Die erste urkundliche Aufzeichnung erfolgte im Jahr 1170, als der Abt von St. Vitus in Gladbach eine Kirche in „Hude“ (Oedt) erwähnte – wäre nicht Corona dazwischen gekommen, hätte Oedt vor drei Jahren das 850-jährige Bestehen gefeiert. Doch vor zwei Jahren wurden nahe der heutigen Vituskirche in Oedt bei Erdarbeiten zur Glasfaserverlegung zwei große Steine geborgen. Es stellte sich heraus, dass es sich um Liedberger Sandsteine handelt. Sie könnten im Zusammenhang mit dem Bau der ersten Kirche von Oedt stehen, die an derselben Stelle stand, an der später die heutige Vituskirche errichtet wurde.