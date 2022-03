Krieg in der Ukraine : Grefrath ist auf die Ankunft von Flüchtlingen gut vorbereitet

Flüchtlinge aus der Ukraine kommen an einem Bahnhof an. Von hier geht die Reise in die Kommunen weiter. Foto: dpa/Antti Aimo-Koivisto

Grefrath Die Gemeinde Grefrath sei auf die Ankunft von Flüchtlingen aus der Ukraine gut vorbereitet. Das betonte Sozial-Fachbereichsleiter Stephan Röttges. Und: Der Gemeinde wurden bislang 26 Privatunterkünfte gemeldet, in denen Flüchtlinge untergebracht werden können.

Auch in Grefrath sind Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Aktuell leben in Grefrath 16 ukrainische Flüchtlinge, teilte Stephan Röttges, Fachbereichsleiter für Soziales, am Freitagmittag mit. 15 von ihnen sind in Privatunterkünften untergebracht. Sie konnten aufgrund von Verwandtschafts- oder Bekanntheitsverhältnissen vermittelt werden. Dabei handelt es sich auch um vier Kinder im Alter von drei bis 13 Jahren. Ein 28-Jähriger lebt in einer gemeindlichen Unterkunft. Die Gemeinde hat für den Notfall vier Wohnungen in den gemeindlichen Unterkünften vorbereitet, hier könnten etwa 25 Flüchtlinge Platz finden.