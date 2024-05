„Vor 80 Jahren stand ich auf der Todesliste“ Holocaust-Überlebende erzählt Schülern ihre Geschichte

Seit 2008 ist Eva Weyl immer wieder an Schulen zu Gast, um ihre Geschichte zu erzählen, auch in Mülhausen war sie schon. Weyl, die aus einer jüdischen Familie stammt, wurde am 7. Juni 1935 im niederländischen Arnheim geboren. Die Eltern stammten aus Deutschland, der Vater war aus Kleve, die Mutter aus Freiburg im Breisgau. Ende 1934 verließen die Eltern Deutschland, zogen nach Arnheim und führten einige Jahre ein Textilgeschäft.