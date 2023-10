Spektakel auf dem Eis seit 80 Jahren „Holiday on Ice“ feiert Weltpremiere der neuen Show in Grefrath

Einen „Farbenrausch auf dem Eis“ verspricht Kostümdesigner Michael Sharp, der schon einige weltweit bekannte Stars stylte, darunter Jennifer Lopez und Katy Perry. Die Show „No Limits“ soll eine Show voller Glitzer und Glamour werden, schließlich wird es eine Art Geburtstagsparty: „Holiday on Ice“ feiert in diesem Jahr das 80-jährige Bestehen. Was einst als kleine, aber ambitionierte Hotel-Show in Toledo, Ohio, begann, hat sich über die Jahre immer weiter entwickelt. „Die Show ist kein Museumsstück, das wir immer und immer wieder zeigen“, so O’Keeffe. So bleibt „Holiday on Ice“ auch im 80. Jahr des Bestehens ein Spektakel, das Generationen in seinen Bann zieht.