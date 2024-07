Eissport in Grefrath Eiskalte Show „Horizons“ in der Eissporthalle

Mitten im Sommer wirft eine eiskalte Show ihre Schatten voraus: Holiday on Ice feiert auch in diesem Jahr die Weltpremiere seines neuen Programms in der Grefrather Eissporthalle. Unter dem Titel „Horizons“ (Horizonte) startet die Eis-Show in eine neue Saison. „Horizons“ will das eissportbegeisterte Publikum mit der Energie, der Bewegung und dem Sound einer pulsierenden Großstadt einfangen.