Für Familien geeignet Hoftag auf dem Funkenhof in Schlibeck

Grefrath · Auf dem Funkenhof in Grefrath-Schlibeck ist am Sonntag, 30. Juni, Hoftag. Besucher können die Tiere nicht nur beim Füttern und Melken beobachten, sondern auch in den Dialog mit der Landwirtschaft einsteigen. Dazu lädt die Initiative „Grefrath kann Klima“ ein.

21.06.2024 , 19:00 Uhr

Matthias Funken freut sich über Besucherinnen und Besucher, die den Hof kennenlernen möchten. Foto: Norbert Prümen

Die Initiative „Grefrath kann Klima“ lädt Interessierte für Sonntag, 30. Juni, zum Dialog mit der Landwirtschaft ein. Es geht um den Klimaschutz auf dem Bauernhof, doch der Hoftag auf dem Funkenhof, Schlibeck 17 in Grefrath, eignet sich auch als Ausflugsziel für die ganze Familie. Familie Funken öffnet den Bauernhof von 10 bis 16 Uhr für Besucherinnen und Besucher. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das Hauptthema: „Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft auf dem Bauernhof“. Darüber informiert der Schlibecker Landwirt Matthias Funken beim Hoftag auf dem Funkenhof. Die Idee für den Hoftag entstand in der Gruppe „Landwirtschaft & Ernährung“ – eine der vier Arbeitsgruppen der Initiative „Grefrath kann Klima“. Deren Teilnehmer und Teilnehmerinnen diskutieren schon länger – durchaus kontrovers –, ob und wie auf konventionellen Höfen klimafreundlich gewirtschaftet werden kann. Konkret: Welche Rolle spielen die lokalen Landwirte für die Energiewende? Darum soll es auch beim Hoffest auf dem Funkenhof gehen. Unter dem Motto „Dialog statt Vorurteil“ werden Landwirte in zwei Diskussionsrunden mit interessierten und kritischen Bürgern Klimawandel, Verbrauchererwartungen und politische Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft erörtern. „Bringt alle Eure Fragen mit“, lädtMatthias Funken, Seniorchef des gleichnamigen Hofes, ein. Zwei Diskussionsrunden sind geplant, sie beginnen um 12 und um 15 Uhr. Über die Gespräche hinaus erlaubt der Hoftag allen Besucherinnen und Besuchern, in die Ställe zu gehen, die Tiere beim Füttern und Melken zu beobachten und zu verstehen, wie die Biogasanlage auf dem Hof Strom erzeugt. Kinder können den Bauernhof spielerisch erkunden und sehen, wie es Kuh und Kälbchen geht. Die Landfrauen unterstützen die Veranstaltung mit Kaffee und Waffeln, die Landjugend verkauft Getränke. Ein Grillstand bietet herzhafte Kost.

(biro)