Acht Wochen Bauzeit Oedter Hochstraße nach Karneval komplett gesperrt

Für die Arbeiten an der Hochstraße ist jedoch eine Vollsperrung notwendig, die nach Karneval, voraussichtlich ab dem 21. Februar eingerichtet werden soll. Für den Durchgangsverkehr wird eine weitläufige Umleitung über die B 509 aus Richtung Kempen kommend bzw. über die Mühlengasse aus Richtung Viersen eingerichtet, um die anliegenden Wohnstraßen weitestgehend zu entlasten. Der ÖPNV-Verkehr wird über die Tönisvorster Straße, Ost- und Südstraße geführt, wo auch Ersatzbushaltestellen eingerichtet werden. Zusätzlich wird die Oststraße für den Schwerlastverkehr gesperrt werden. Während der Vollsperrung der Hochstraße wird auch die Einfahrt in die Straße Niedertor wieder entgegen der Fahrtrichtung über die Albert-Mooren-Allee erfolgen. Direkt betroffene Anwohner im Bereich der Vollsperrung an der Hochstraße werden noch gesondert per Briefeinwurf über Zufahrtmöglichkeiten und Regelungen für die Müllabfuhr während der Bauphase informiert werden. Für die Fertigstellung der Baumaßnahme und der damit einhergehenden Vollsperrung werden nach derzeitigem Stand voraussichtlich acht Wochen benötigt.