Hobby-Horsing-Turnier im Niederrheinischen Freilichtmuseum Mit dem Steckenpferd in den Parcours

Über einen Workshop zum Basteln von Steckenpferden für Hobby-Horsing im Freilichtmuseum entstand der Kontakt. „Wir haben den Kurs Anfang des Jahres angeboten. Er war blitzschnell ausgebucht. Das hat unser Interesse geweckt“, sagt Kevin Gröwig, Museumspädagoge und stellvertretender Leiter des Freilichtmuseums. Die Verbindung stellt dabei das Spielzeugmuseum her: „Das Steckenpferd als Spielzeug gibt es seit der Antike. In der Kaiserzeit war es sehr beliebt, wobei die Jungen damit auf die Soldatenzeit vorbereitet wurden“, taucht Gröwig in die Geschichte ein.