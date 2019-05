Informativer Abend unter dem Motto „Ach Mensch“ : „Grefrath hilft“ stellt sich und seine vielen Projekte vor

Grefrath „Grefrath hilft“ und das Jugendtheater Grefrath veranstalten am Mittwoch, 5. Juni, 19 Uhr, in der Gaststätte Nordkanal an der Lobbericher Straße einen informativen Abend unter dem Motto „Ach Mensch“, der auch eine emotionale Seite haben soll.

„Grefrath hilft“ gibt zunächst Informationen über die einst in Grefrath gelandeten Flüchtlinge. Die Hilfsorganisation um Eckhard Klausmann hat schnell, effektiv und unbürokratisch geholfen und dabei eine Menge bewirkt. Inzwischen kümmern sich die Helfer um alle Menschen, die ehrenamtliche Hilfe brauchen. An diesem Abend soll es auch darum gehen, was genau „Grefrath hilft“ so alles macht. Vielleicht, so die Hoffnung Klausmanns, finden sich ja auch weitere Grefrather, die bereits sind, ebenfalls zu helfen. Auch vor dem Hintergrund, dass es neue Projekte gibt, die ebenfalls an diesem Abend vorgestellt werden.

Im Anschluss liefert das Jugendtheater den emotionalen Part. Die Mitglieder tragen an diesem Abend persönlich erlebte Geschichten vor. Gänsehaut, so Klausmann, sei programmiert. Es gehe dabei um die Themen Menschlichkeit und Nächstenliebe: „Deshalb ist der Titel ‚Ach Mensch“ auch vielleicht als Hilferuf auf diese verloren gegangenen Eigenschaften zu sehen“, sagt Klausmann.

(hd)