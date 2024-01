Sturm zerstörte Horst an der Niers Helfer bauen dem Storch ein neues Nest

Nicht nur sie wandte sich an die Gemeinde, den Nabu und die Untere Naturschutzbehörde. Etliche Bürger riefen an. Daraus entstand letztlich eine Gruppe, die sich zusammen mit der Unteren Naturschutzbehörde dafür einsetzte, einen künstlichen Horst an dieser Stelle zu installieren. Gemeinsam ging man das nicht einfache Projekt an. „Die Pappel steht mitten in einem Feuchtgebiet, und mit schwerem Gerät ist dort nicht hinzukommen. Da würde zu viel Natur zerstört werden“, sagt Mario Snellen von der Unteren Naturschutzbehörde.