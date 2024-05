90. Geburtstag im Altenzentrum Oedt Leidenschaft für Singen und Malen blieb bis ins hohe Alter

„Am 30. Mai ist der Weltuntergang, wir leben nicht mehr lang, wir leben nicht mehr lang“, sangen ihre Freunde am Vorabend des Geburtstages von Helene Duchna stets scherzhaft. Doch da haben sie sich Gott sei Dank alle getäuscht: Denn Helene Duchna feiert am 31. Mai ihren Geburtstag. Und da im Lied kein Jahr genannt wird, feiert sie nun am Freitag, 31. Mai, bereits ihren 90. Geburtstag.