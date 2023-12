Heimatverein wird 90 Jahre alt Im Einsatz für Grefrath

Der Grefrather Heimatverein kann in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen feiern. Am 23. November 1933 trafen sich auf Einladung des damaligen Grefrather Bürgermeisters Alfons Daniel 25 „Herren der unterschiedlichsten Berufsgruppen“ im Haus Kempges am Grefrather Markt. Sie kannten sich bereits vom gemeinsamen Wandern und kulturellen Ereignissen. Aber an diesem Tag wollten sie für Grefrath einen Heimatverein ins Leben rufen. Das gelang mit ihrem Vorsitzenden Daniel, aber die Aktivitäten mussten in dieser Zeit des Nationalsozialismus erst einmal weitestgehend zurückstehen.