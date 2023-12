Geschichte und Geschichten aus Oedt Heimatverein stellt „Üdsches Heimatblättsche“ für 2024 vor

Über eine kleine Sensation berichtet das Heimatbuch, als die Geologen Georg Waldmann und Günter Drozdzewski zwei Liedberger Sandsteine gründlich untersuchten und zu dem Schluss kamen, dass es sich hier sicher um „opus quadratum“ handelt, also Steine, die von den Römern in Liedberg gebrochen und nach Oedt niersabwärts transportiert worden sind. Daraus schließen sie eine Befestigung am rechten Niersufer nahe der heutigen Vituskirche in Oedt. Behalten sie Recht, dann gab es die erste Ansiedlung hier bereits schon im 1. bis 3. Jahrhundert nach Christus. Bisher galt die erste Erwähnung einer Kirche in Oedt im Jahre 1170 als Siedlungsnachweis für den Ort.