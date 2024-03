Ausflüge, Touren und Mundart Heimatverein Grefrath plant für 2024

Der Heimatverein Grefrath blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück. Programmpunkte, Aktionen und Ausflüge fanden großen Anklang. Das konnte der Vorstand des Heimatvereins den Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung berichten, die in der Gaststätte „Franzuse Hüske“ stattfand. Auch das Programm für 2024 bietet viel Abwechslung. Unter anderem sind die Besichtigung eines Milchviehbetriebes in Schlibeck sowie ein Besuch im Kreisarchiv in Dülken geplant, eine Fahrradtour zu den Grefrather Kirchen und Kapellen sowie ein Ausflug zu den historischen Kölner Brauhäusern.