Bewerbungsfrist endet am 8. September Grefrath ersetzt Ehrenamtspreis durch höher dotierten Heimatpreis

Seit 2014 dankte die Gemeinde mit dem Ehrenamtspreis Personen oder Gruppen, die sich in besonderer Weise für das Ehrenamt einsetzen. Beim ersten Mal waren das Lothar Kemski, Monika und Dieter Schommer vom Verein Älterwerden in der Gemeinde Grefrath, es folgten unter anderem die Tafel, Helferinnen des pfarrlichen Caritasladens und das Jugendtheater. 2023 erhielt Sebastian Trienekens den Ehrenamtspreis wegen seines vielfältigen Engagements vor allem im Ortsteil Vinkrath, Irmgard Tophoven wurde für das Erinnern an das jüdische Leben in Grefrath und Oedt mit einem Sonderpreis geehrt.