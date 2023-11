Baumpate werden Grüne wollen Bürgerwald für Grefrath

In vielen Städten und Gemeinden gibt es so genannte Bürgerwälder, in denen Bürgerinnen und Bürger Bäume pflanzen können. Das machen viele Menschen gern zu besonderen Anlässen, etwa zur Taufe, zur Hochzeit oder zur Goldhochzeit. Sie werden sozusagen Baumpate, können „ihren“ Baum besuchen und ihm beim Wachsen zuschauen. In Willich-Schiefbahn beispielsweise gibt es solch einen Bürgerwald, in dem Bürger Pate von Bäumen werden können. Dort können auch Bäume für die Geburt eines Babys gesetzt werden – wie die Kinder, sollen auch die Bäume in den folgenden Jahren wachsen und gedeihen. In einigen Jahren soll so ein Wald aus klimaresistenten Baumarten entstehen, der auch Schatten spendet und für frische Luft in Schiefbahn sorgt.