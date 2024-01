Umweltschutz in Grefrath Grüne setzen sich für weniger Lichtverschmutzung ein

Im Vorfeld hatten die Grünen einen Vortrag und einen Rundgang zum Thema Lichtverschmutzung mit Eib Eibelshäuser, Dozent an der Hochschule Düsseldorf und Experte für Licht und Lichtverschmutzung, angeboten. Bei dem Rundgang durch die Ortsmitte ging es um Lichtverschmutzung im öffentlichen Raum. Weitere Rundgänge sollen in regelmäßigen Abständen folgen. „Das ist kein einmaliges Thema. Hier werden wir alle gemeinsam immer wieder hinschauen und dran bleiben müssen“, so Heidrun Jäger.