„egoecho“ Grefrather Band ist Vorgruppe bei Brings-Konzert

Die in Grefrath verwurzelte Band „egoecho“ wird als Vorguppe der Rockband Brings auftreten. Die Kölner Kultband steht am 30. August zum zweiten Mal auf der Bühne im Außenzelt des Grefrather Eissport- und Eventparks, vorher macht „egoecho“ mit Deutsch-Pop-Rock Stimmung. Zumindest für drei der fünf Bandmitglieder ist es ein richtiges Heimspiel, denn Christopher Janowski, Jan Mündges und Felix Ehren sind in Grefrath aufgewachsen.