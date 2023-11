“No Limits“ in Grefrath Grandiose Premiere für Holiday on Ice

Es ist eine Mischung aus Innovation und Tradition, in der die Macher von Holiday on Ice in ihrer neuen Show „No Limits“ eine abenteuerliche Liebesgeschichte erzählen. Ein junger Mann (Flynn) konkurriert mit einer jungen Frau (Sadie) um den Gold-Rang in einem virtuellen Spiel. Auf dem Eis nehmen die Darsteller das Publikum mit in fremde Welten, die die Spielemacher erschaffen haben – in den Wilden Westen, in den Game-Klassiker Pac-Man, sogar in römische Gladiatorenkämpfe. So werden Legenden gemacht.