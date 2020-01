Grefrath : Großes Interesse an den genauen Plänen der Gemeinschaft GOMV

Grefrath Die Wählergemeinschaft GOVM (Grefrath, Oedt, Vinkrath, Mülhausen) kennenlernen: Das wollten rund 80 Grefrather, die sich jetzt im dicht besetzten Foyer der Albert-Mooren-Halle über die neue Wählergemeinschaft informierten.

Es war der erste Auftritt, in dem die neue Gemeinschaft detailliert Einblicke in ihre Pläne gewährte.

Heftig kritisiert wurde von einigen Besuchern die frühzeitige Festlegung der Wählergemeinschaft auf den unabhängigen Bürgermeister-Kandidaten Jens Ernesti. Das gab GOVM und auch dem anwesenden Ernesti Gelegenheit klarzustellen, dass die Wählergemeinschaft den derzeitigen Wirtschaftsförderer der Gemeinde nicht als Kandidaten aufgestellt hat, und er auch kein GOVM-Mitglied ist. Im Vergleich mit den anderen, die ihren Hut für das Amt des Bürgermeisters in den Ring geworfen haben, hält die Wählergemeinschaft den unabhängigen Verwaltungsangestellten für den besten Kandidaten. Der GOVM-Vorsitzende Eckard Klausmann begründete das mit dem, was der in der Verwaltung mit „vielen Aufgaben überladene“ Wirtschaftsförderer in nur zwei Jahren für die Gemeinde geleistet habe.

Für GOVM war die Diskussion in der Albert-Mooren-Halle der Auftakt für regelmäßige Bürgergespräche: Künftig laden GOVM-Mitglieder jeden Monat zu Treffen in Gaststätten aller Grefrather Ortsteile. Beim ersten will die Wählergemeinschaft mit denen in Kontakt kommen, die in der Albert-Mooren-Halle nur spärlich vertreten waren: den Jugendlichen. Das Treffen findet am 7. Februar im Jugendzentrum Dingens statt.