Traditionsveranstaltung in Grefrath Glasverbot beim Tanz in den Mai

Für den beliebten Tanz in den Mai am Dienstag, 30. April, wird im Grefrather Ortskern erstmals eine Glasverbotszone eingerichtet. Das teilt die St.-Antonius-Schützenbruderschaft Grefrath mit, die die Traditionsveranstaltung organisiert. Um 19 Uhr wird der Maibaum auf dem Marktplatz aufgestellt, danach sorgt DJ Jörn Hoth für Stimmung. „Wir hoffen, dass das Wetter mitspielt und viele Grefratherinnen und Grefrather mit uns in den Mai tanzen“, so Brudermeister Guido Ellerwald.