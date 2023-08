16. US Cars & Bikes Show 1200 Fahrzeuge glänzen in Grefrath

Die Freunde amerikanischer Oldtimer – egal, ob Auto oder Bike – werden sich am Samstagmorgen beim ersten Blick aus dem Fenster gefreut haben: Kaum eine Wolke am ansonsten strahlend blauen Himmel, das ist in diesem Sommer ja keine Selbstverständlichkeit. Und weil das Wetter so schön nicht bleiben sollte, kamen am Samstag schon sehr früh sehr viele Oldtimer vorgefahren. Günther Zaluskowski aus Kostenpflichtiger Inhalt Geldern, der die US Cars & Bikes Show zusammen mit seinem Sohn Lars jetzt zum 16. Mal organisiert hatte, war happy: „Das Wetter spielt zum Glück mit.“