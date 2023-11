Titelverleihung gefeiert Grundschule in Grefrath ist jetzt Courage-Schule

Die Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Grefrath gehört jetzt dem Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ an. Am Montag feierte die Schulgemeinschaft die Titelverleihung in der Aula mit viel Musik. Mit dem Beitritt sind nun sowohl die Grundschule als auch die Sekundarschule „Schule an der Dorenburg“ in Grefrath Teil des bundesweiten Schulnetzwerks. Insgesamt gehören im Kreis Viersen 24 Schulen verschiedener Schulformen dem Netzwerk an, bundesweit sind es über 4000.