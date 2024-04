Sportlerehrung in Grefrath Simon Rupp ist Sportler des Jahres 2023

176 Sportlerinnen und Sportler sind am Freitagabend bei der Sportlerehrung des Gemeindesportverbands (GSV) Grefrath für ihre Spitzenleistungen ausgezeichnet worden. Hinzu kamen erstmals sechs in Sportvereinen tätige Ehrenamtler. GSV-Vorsitzender Thomas Türk führte wie schon im vergangenen Jahr gekonnt durch das zweistündige Programm in der Albert-Mooren-Halle, erinnerte aber auch daran, dass es in Grefrath kaum noch große Säle gebe, um Veranstaltungen mit mehr als 200 Gästen durchzuführen. In Kürze wird die Albert-Mooren-Halle zwecks Sanierung für längere Zeit geschlossen.