Projekt für den Klimaschutz Gemeinde Grefrath bietet Gutscheine für Bäume an

Insgesamt bietet die Gemeinde Gutscheine für 75 Bäume in diesem Jahr an. Antragsberechtigt sind Eigentümer von Wohngrundstücken in Grefrath. Es kann nur ein Baum pro Wohngrundstück beantragt werden. Der Baum muss auf dem privaten Grundstück, also im Garten, gepflanzt und gepflegt werden. Bevorrechtigt sind Antragsteller, die 2022 noch keinen Baumgutschein erhalten haben. Die Antragsfrist endet am 1. Oktober 2023.