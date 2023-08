Künstlergruppe Vokus Vorst lud nach Oedt ein Gelungene Niersausstellung vor malerischer Kulisse

Den Blicken der zufällig vorbeikommenden oder gezielt angereisten Passanten bot sich eine etwas andere Kunstausstellung. Den Künstlerinnen und Künstlern war es auf oft humorvolle Weise gelungen, die Natur in Gestalt der Niers, der Bäume, des Ufergrases, der Weiden in ihre Kunst und in ihre Präsentation einzubeziehen. Da gab es die klassischen hölzernen oder stabilen Stahlstaffeleien; da wurden Bilder in die Bäume gehängt oder auf einer Picknickdecke präsentiert. Heike Gisberts platzierte drei ihrer kleinen Arbeiten in die Gräser vor der Niers: Zu sehen waren schwarz-weiße Transferbilder von Gräsern. Zwar nach Fotografien aus Frankreich – aber wenn man es nicht wusste, konnte es glatt die Niers-Böschung sein. Weitere Arbeiten baumelten, wie bei vielen Kollegen, in den Ästen.