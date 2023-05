Über Pfingsten im Niederrheinischen Freilichtmuseum Gartenleben zieht Tausende Besucher nach Grefrath

Im Depot stehen die weißen Tüten, in denen sich die Einkäufe der Besucher befinden, dicht an dicht. „Ich habe keine Reihe mehr frei“, sagt Claudia Henninger, als Kollege Wolla, vollgepackt mit weiteren Tüten, angefahren kommt. Mit Bierzeltgarnituren, die aufeinander gestellt werden, werden weitere Regale geschaffen. Das Angebot, seinen Einkauf am jeweiligen Stand abholen zu lassen, damit man ihn später am Ausgang direkt mitnehmen kann, wird bestens angenommen. „Wir waren gerade eine gute Viertelstunde am Start, da standen schon die ersten Einkäufe hier“, sagt Henninger. Die Gartenleben inspiriert eben zum Einkaufen.