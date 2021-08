Romantische Nacht auf dem Markt : Grefrath von der romantischen Seite

Grefrath Die romantische Sommernacht auf dem Grefrather Markt ließ viel Zeit für Gespräch, Musik und Flair. Prämiert wurde auch die schönste Tischdekoration.

„Schön.“ Das Fazit von Organisator Eckhard Klausmann ist zwar knapp, aber auch eine schlüssige Zusammenfassung. Bei der „Romantischen Nacht am Markt“ am vergangenen Samstag kamen rund 250 Besucher auf dem Grefrather Markt zusammen, um die Gemeinsamkeit zu pflegen, Kulinarisches zu genießen und bei Musik und Tanz eine gute Zeit zu verbringen. Hinter der Veranstaltung, die vor drei Jahren ins Leben gerufen wurde, steht die Grefrather Werbegemeinschaft Intakt – und ist eine Idee, die in Anlehnung an die „Weißen Nächte“ in Frankreich entstand.