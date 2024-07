Romantische Sommernacht auf dem Grefrather Marktplatz Grefrather feiern Sommernacht im Regen

Pünktlich zu Beginn kündigt sich ein Gewitter an, und der Regen folgt zügig. Aber die Grefrather Bürger sind wetter- und wasserfest, also werden kurzerhand zahlreiche Zelte aufgebaut, und der Abend kann weitergehen. Passend dazu lässt sich DJ Detlef Belk nicht lumpen und spielt neben sonnigen Hits wie „Coco Jambo“ von Mr. President auch stilecht „Purple Rain“ von Prince und „It’s Raining Men“ von Geri Halliwell. Das erinnert Eckhard Klausmann an die erste „legendäre“ Sommernacht. „Es hat bis 20 Uhr geregnet, und danach haben wir noch bis 1 oder 2 Uhr gefeiert.“ Er lacht.