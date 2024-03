Osterferienstart in NRW Frühlingsboten im Freilichtmuseum

Grefrath · In Nordrhein-Westfalen haben die Osterferien begonnen. Viele schöne Ausflugsziele locken in die nähere und weitere Umgebung. Ein beliebtes Ziel: die Dorenburg in Grefrath.

In der Dorenburg im Niederrheinischen Freilichtmuseum ist bis Ende September die Sonderausstellung „Leben mit dem Tod – Über Abschied, Tod und Trauer“ zu sehen. Foto: Norbert Prümen

Mit Beginn der Osterferien zieht es viele Familien wieder ins Freie. Ein schönes Ziel ist das Niederrheinische Freilichtmuseum in Grefrath, in der Dorenburg ist die neue Sonderausstellung „Leben mit dem Tod“ zu sehen, die den Umgang mit Abschied, Tod und Trauer gestern und heute in den Mittelpunkt stellt. Frühlingsboten wie diese Narzissen sind aber auch an vielen anderen Stellen im Kreis Viersen zu bewundern: im Schwingbodenpark in Grefrath etwa sprießt schon das Grün, auch der Neersener Schlosspark ist einen Besuch wert. Ausflugstipps für Familien, die mit Kind und Hund unterwegs sind, haben wir hier zusammengestellt.

(biro)