Einsatz in Vinkrath Freiwillige Feuerwehr übt für den Ernstfall

Die Freiwillige Feuerwehr hat am Freitagabend in Grefrath-Vinkrath für den Ernstfall geprobt: Gegen 19.30 Uhr löste die Gefahrenmeldeanlage der Werkstätten des Heilpädagogischen Zentrums (HPZ) in Vinkrath aus. Dies war der Auftakt zu einer Übung der Löschgruppe Vinkrath und des Löschzugs Grefrath. Das Szenario, das die Löschgruppe Vinkrath bei einer ersten Erkundung feststellte: Mehrere Menschen werden vermisst, es brennt im Objekt.