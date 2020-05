Ausstellung in Grefrath : „Alles so schön bunt hier“ in der Dorenburg

Museumsleiterin Anke Petrat in einer Hausbar, die damals in fast keinem Keller fehlte. Man feierte bevorzugt in den eigenen vier Räumen, Discos kamen erst später in Mode. Nicht fehlen durften in den Partykellern Bowle, gern Modell Waldmeister, und der obligatorische Mettigel. Foto: Heiner Deckers